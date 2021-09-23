وزير خارجية إيران يثمّن مواقف فيتنام المبدئية تجاه الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة

عبّر وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان عن تقديره لمواقف فيتنام المبدئية تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال لقاء امير عبداللهيان مع نظيره الفيتنامي بوي تان سون في سياق لقاءاته الثنائية مع نظرائه على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء عن تقديره للمواقف المبدئية لفيتنام تجاه ايران في الأمم المتحدة.

وأعلن أمير عبد اللهيان، استعداد إيران لتصدير لقاحات إيرانية الصنع الى فيتنام لدعمها في مواجهة كورونا، كما أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وقال انه يترقب عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين على وجه السرعة.

بدوره شكر وزير الخارجية الفيتنامي إيران على دعمها لمرشحي فيتنام في المنظمات الدولية، وقدم عرضا عن آخر أوضاع كورونا في بلاده والمشاكل التي تواجهها في هذا المجال، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع ايران في المجالات الاقتصادية والاستثمارات والعلمية والتقنية.