اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع بشأن مناقشة الوضع الأمني في البلاد

عُقد مساء أمس الثلاثاء اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك بهدف استعراض الموقف الأمني في البلاد.

موقع تابناك اإخباري_عُقد مساء أمس الثلاثاء، اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وذلك بهدف استعراض الموقف الأمني في البلاد، بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات خلال اليومين الماضيين بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة عبد الباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطًا آخرين برتب مختلفة وعددًا من ضباط الصف والجنود.

وأوضح وزير الدفاع ياسين إبراهيم في تصريح صحفي أن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وقال إنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات وجاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة، مؤكدا أنه تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح وزير الدفاع أن القوات المسلحة ستظل على العهد بها دومًا، تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني الصامد الأبي.

وأكد إبراهيم أن القوات النظامية صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن.