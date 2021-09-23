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دقلو يحمل مسؤولية تكرار محاولات الانقلاب في السودان إلى السياسيين

حمل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (الملقب بحميدتي) مسؤولية تكرار محاولات الانقلاب في السودان إلى السياسيين.
رمز الخبر: ۵۷۴۳۱
تأريخ النشر: 22 September 2021

موقع تابناك الإخباري_فبعد يوم على الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب، قال دقلو: "بشكل واضح وصريح أرى أن السبب في تكرار محاولات الانقلاب هم السياسيون الذين أعطوا الفرصة لقيام الانقلابات". كما اعتبر أن "السياسيين أهملوا المواطن وخدماته الأساسية وانشغلوا بالصراع على الكراسي والمناصب، مما خلق حالة من عدم الرضا والتململ وسط الشعب".

وهاجم مجلس السيادة السوداني اليوم الأربعاء الحكومة والسياسيين في البلاد، محملا إياهم "مسؤولية التشرذم الحاصل".

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس المجلس أن البلاد تعيش مرحلة حرجة بعد التغيير الذي جرى قبل حوالي ثلاث سنوات.

وكشف أن القوات المسلحة "تصدت لعدد من المحاولات الانقلابية" منذ بداية الفترة الانتقالية، مضيفا أنها "سخرت كل إمكانياتها لإرساء الاستقرار في البلاد والحفاظ على الفترة الانتقالية، لكنها لم تجد إلا الإهانة".

كما أشار إلى أن "القوات المسلحة دعمت مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتجاوز الاحتقان ولكنها تعرضت للإقصاء".

كذلك، دعا إلى "ترك أساليب التخوين التي تساق ضد المؤسسات الوطنية التي تدير البلاد"، مؤكدا "ألا مخرج إلا بتوحيد الكلمة والعمل على هدف محدد". وختم قائلا: "لا نحمل مطامع ولا نسعى لمكاسب شخصية".

يذكر أن الجيش السوداني كان أعلن أمس أنه أفشل عملية انقلاب نفذتها مجموعة من الضباط في سلاح المدرعات من أجل الاستيلاء على السلطة، مؤكدا أنه تم اعتقال جميع المتورطين.

فيما أعلن وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، الناطق باسم الحكومة، في بيان رسمي أمس أن منفذي الانقلاب هم "مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد" (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، معتبرا أن هذا المخطط الانقلابي أراد إعادة عقارب الساعة للوراء.

 

         

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