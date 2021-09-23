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11 ألف موكب في مدينة كربلاء استعداداً لزيارة أربعين الامام الحسين (ع)

أعلن النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، أمس الثلاثاء، عن نصب 11 ألف موكب في المحافظة استعداداً لإحياء زيارة أربعين الامام الحسين (ع) التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
رمز الخبر: ۵۷۴۳۰
تأريخ النشر: 22 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الفتلاوي إن "اكثر من 11 ألف موكب حتى الآن نُصب في كربلاء وبدأنا بالاستعدادات للزيارة المليونية بوقت مبكر حيث تم تطبيق الخطة الامنية والخدمية".

وأضاف أن "الأعداد بدأت تزداد بشكل كبير في هذه الأيام والدوائر الخدمية والصحية تقوم بتقديم الخدمات للزائرين وتم تهيئة ساحات اضافية لوقوف السيارات وتم توسعة عدد من الشوارع الرئيسية"، مشدداً على أنه "من الآن بدأنا بنقل الزائرين الى محافظاتهم بعد أداء الزيارة وان شاء الله لن تكون هناك أي أزمة للنقل وسننقل الزائرين من اقرب نقطة للعتبات المقدسة".

وفي هذا الإطار، أنهت الكوادر الفنية والهندسية التابعة لقسم الصيانة في العتبة الحسينية استعداداتها ضمن الخطة المعدة لزيارة الأربعين تزامناً مع توافد الأعداد المليونية المتجهة إلى مرقد الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام).

وقال رئيس القسم، يوسف أسعد صالح إنه "بتوجيه من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قام قسم الصيانة بإنجاز مجموعة من الأعمال والخدمات ضمن خطته الخاصة بزيارة الاربعين لهذا العام بهدف تسهيل انسيابية حركة الزائرين".

وأضاف انه "تم وضع مجسرات حديدية كبيرة في منطقة ما بين الحرمين الشريفين لتسهيل مسير المشاة وانسيابية حركة المواكب الحسينية المشاركة في عزاء الأربعين، إضافة إلى وضع مجسر حديد آخر لعبور وانسيابية حركة الزائرين في شارع باب القبلة بين المخيم الحسيني وصحن العقيلة زينب (عليها السلام)".

وأوضح: "ركزنا على أهم الأمور التي تخدم الزائرين الكرام ومنها تجهيز مادة الثلج بعدة انواع، فمنها المكعب والمستطيل وتوزيعها على المواكب الحسينية والمواطنين (مجاناً) ضمن مداخل ومخارج المدينة ومحافظة كربلاء المقدسة، حيث تصل سعة الإنتاج الثلج المستطيل إلى (1200) قالب يومياً، إضافة إلى إنتاج مادة الثلج المكعب تصل إلى (85) طن يومياً موزعة على عدة أماكن لخدمة المواكب الحسينية".

ويسير ملايين المسلمين سنوياً، من عدة مناطق عراقية بإتجاه مدينة كربلاء، وسط العراق، في يوم 20 صفر الهجري، لأداء زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.


         

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