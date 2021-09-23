خلال استقباله جونسون .. بايدن يرفض التعهد بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

رفض الرئيس الأميركي جو بايدن الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرّة مع المملكة المتّحدة، مكتفياً فقط بالقول إنّ "المحادثات تتواصل" بهذا الشأن بين البلدين.

موقع تابناك الإخباري_موقف بايدن جاء خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال بايدن للصحافيين في المكتب البيضاوي وقد جلس إلى جانبه جونسون "سيتعين علينا العمل عليها". وأضاف أن "المناقشات مستمرة" حول هذا الموضوع بين البلدين.

كما وجّه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إلى ضيفه خلال اللقاء الذي جمعهما، مؤكّداً له أنّه "لا يرغب على الإطلاق" في رؤية "الحدود الإيرلندية تتغيّر" بسبب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، وقال إنّ هذا الأمر والتوصّل لاتفاقية تجارية بين البلدين هما "موضوعان مختلفان".

من جهته رحّب جونسون بـ"التقدم الأخير في العلاقة بين لندن وواشنطن"، واصفًا رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه "رائع".

كذلك، أشاد جونسون بالاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت مؤخرا بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.

وقال المتحدث باسم جونسون، في أعقاب مباحثاته مع بايدن، إنّ "رئيس الوزراء والرئيس بحثا عدداً من القضايا الدولية، بما في ذلك الصين وروسيا. واتفقا على أنّ بريطانيا والولايات المتحدة ستتعاملان مع تلك القضايا على أساس القيم المشتركة".

وربطت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، الأسبوع الماضي، بوضوح احترام اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا، بأيّ مفاوضات تجارية مع لندن.

وتجري الحكومة البريطانية حالياً مفاوضات مع بروكسل حول العلاقة التي ستربط المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".