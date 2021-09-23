عبد اللهيان يجتمع مع ممثلي دول عربية بينها السعودية إضافة إلى فرنسا وتركيا في نيويورك

أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان شارك أمس الثلاثاء في اجتماع دولي رفيع المستوى مع ممثلين عن عدد من الدول العربية منها السعودية ومصر.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة السفير العراقي في نيويورك، جاء بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى من السعودية والأردن والكويت ومصر وقطر وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف.

وشدد عبد اللهيان خلال "اجتماع بغداد"، حسب بيان الخارجية الإيرانية، على ضرورة وضع آليات أمنية محلية وإقليمية بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن أي تواجد أو تدخل أجنبي هناك يتناقض مع أهداف إحلال السلام والأمن وضمان استقلال وسيادة الدول الإقليمية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تعطي الأولوية إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة، مبديا أمله في أن "تفتح مثل هذه اللقاءات والاجتماعات فصلا جديدا من التعاون والشراكة بين دول المنطقة وشعوبها".

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن هذا يعد ثاني اجتماع بين دبلوماسيين كبار من إيران والسعودية والاتحاد الأوروبي منذ أقل من شهر.