النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

عبد اللهيان يجتمع مع ممثلي دول عربية بينها السعودية إضافة إلى فرنسا وتركيا في نيويورك

أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان شارك أمس الثلاثاء في اجتماع دولي رفيع المستوى مع ممثلين عن عدد من الدول العربية منها السعودية ومصر.
رمز الخبر: ۵۷۴۲۶
تأريخ النشر: 22 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة السفير العراقي في نيويورك، جاء بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى من السعودية والأردن والكويت ومصر وقطر وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف.

وشدد عبد اللهيان خلال "اجتماع بغداد"، حسب بيان الخارجية الإيرانية، على ضرورة وضع آليات أمنية محلية وإقليمية بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن أي تواجد أو تدخل أجنبي هناك يتناقض مع أهداف إحلال السلام والأمن وضمان استقلال وسيادة الدول الإقليمية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تعطي الأولوية إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة، مبديا أمله في أن "تفتح مثل هذه اللقاءات والاجتماعات فصلا جديدا من التعاون والشراكة بين دول المنطقة وشعوبها".

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن هذا يعد ثاني اجتماع بين دبلوماسيين كبار من إيران والسعودية والاتحاد الأوروبي منذ أقل من شهر.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا
طوكيو ترحب بطلب تايوان للانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ
الرئيس العراقي يبحث ورئيس الوزراء الكويتي تعزيز التعاون ودعم استقرار المنطقة
طهران وأنقرة تتفقان على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
حماس: الانتخابات القروية المجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية
صالح يؤكد لأردوغان أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة
الاحتلال يغلق وسط الخليل و"شارع بئر السبع" لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري
لافروف يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة
الصحة العالمية تحذر: الهواء الملوّث يقتل الملايين ويفاقم انتشار كورونا
الرئيس الفنزويلي يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى إنشاء منظمة أممية جديدة
البيت الأبيض يرد على "اعتذار" بايدن لماكرون على خلفية "أزمة الغواصات"
الامم المتحدة: نرفض والمجتمع الدولي أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري
الرئيس صالح لعبداللهيان: العراق يسعى لان يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة
رئيس مجلس القضاء الأعلى يرد على تصريحات غوتيريش عن القصاص من قاتلي الشهيد الصماد
مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري
تحديات وفرص يواجهها أمن إسرائيل القومي
مفوضية الانتخابات تقيم حفل توقيع مدونة السلوك الإنتخابي في البصرة
محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة يتفقدان الجرحى بالحديدة
رصد تشققات جديدة في البركان المتفجر في جزر الكناري وأكثر من 5 الاف شخص يخلون منازلهم
الرئيس رئيسي: لا نثق بوعود الحكومة الامريكية
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
سلمان بن عبد العزيز: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها الى نتائج ملموسة
المجلس التنسيقي للقوائم يحذر من خطورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل
الأردن يؤكد دعمه لمشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق
طائرات القوة الجوية تنفذ ضربات مدمرة لأوكار داعش في كركوك
الجهاد الاسلامي تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى شمال غزة