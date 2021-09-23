السماح للمرشحين بالدعاية الانتخابية حتى اليوم الاخير قبل الانتخابات

أصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الاربعاء، قرارًا بشأن فترة الدعاية الانتخابية.

موقع تابناك الإخباري_وقالت الناطق الاعلامي للمفوضية جمانة الغلاي، "إن مجلس المفوضين، قرر السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 9/10/2021".

وأضافت أن "القرار جاء استنادًا الى أحكام المادة 22 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 التي نصت على الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع".

ويشهد العراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، انتخابات برلمانية في موعد تقدم ستة أشهر عن الموعد المعتاد في نيسان كل أربع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في 19 كانون الأول/ يناير على تأجيلها بناء على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.