سياسات الإدارة الأمريكية الحالية هي استمرار لنهج ترامب في فرض العقوبات

والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان ، الذي يحضر الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، مع نظيره الألماني هايكو موس مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

أكد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان، أنه "على الولايات المتحدة أن تعلم أن كل المقايضات تمت مرة واحدة في محادثات الاتفاق النووي، وبالتالي فإن محادثات فيينا ليست من أجل اتفاق جديد، ولكن لضمان العودة الكاملة والمضمونة للولايات المتحدة لالتزاماتها".

ویذکر أنه التقى وزير الخارجية الإيراني بنظيره الألماني هايكو موس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان ، الذي يحضر الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، مع نظيره الألماني هايكو موس مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.