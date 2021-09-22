إيران وألمانيا تستعرضان القضايا الثنائية والمستجدات المتصلة بالاتفاق النووي

اشار سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، انه حضر الاجتماع بين اسلامي والوزير الالماني.

كشف سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، أن رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والطاقة الالمانية استعرضا في لقاء جمعهما القضايا الثنائية والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.

ویذکر أنه في تغريدة على حسابه بموقع تويتر يوم الثلاثاء، اشار سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، انه حضر الاجتماع بين اسلامي والوزير الالماني.

واوضح "غريب ابادي"، ان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء القضايا الثنائية والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.

يذكر ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، يزور حاليا العاصمة النمساوية فيينا التي استضافت الاجتماع الخامس والستين للجمعية العمومية لوكالة الطاقة الذرية الدولية.

وعقد اسلامي على هامش الاجتماع، مباحثات مع مدير عام الوكالة الدولية ونظيره الروسي، المدير العام لشركة "روس اتوم" النووية.