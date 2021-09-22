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المناطق الايرانية الحرة رائدة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل

ان نشاط هذا العدد من الوحدات الانتاجية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، يزداد بنسبة 12 بالمائة في السنة، الامر الذي يشير الى ازدياد اداء هذه الوحدات الى اكثر من الضعف مقارنة بعام 2013.
رمز الخبر: ۵۷۴۲۱
تأريخ النشر: 22 September 2021

قال مستشار الرئيس الايراني، وامين المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية الحرة، يوم الثلاثاء، ان المناطق الحرة والخاصة الاقتصادية رائدة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل في البلاد.

ویذکر ان مستشار الرئيس الايراني، حميد رضا مؤمني، قال خلال تصريح صحفي له، ان عجلة الاقتصاد تدور في 2280 وحدة صناعية وانتاجية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، وهي تؤدي حصة هامة في توفير فرص العمل.

وتابع: ان نشاط هذا العدد من الوحدات الانتاجية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، يزداد بنسبة 12 بالمائة في السنة، الامر الذي يشير الى ازدياد اداء هذه الوحدات الى اكثر من الضعف مقارنة بعام 2013.

واشار الى انه قبل ابلاغ قائد الثورة سياسات الاقتصاد المقاوم، لم تكن هناك اي بنى تحتية في دعم وتنمية الاقتصاد للمناطق الحرة، ولكن الآن وفي اطار الفقرة 11 من سياسات الاقتصاد المقاوم، يتم التركيز على تنمية الاقتصاد، ويتم الاهتمام بنقل التقنيات المتطورة كأحد التوجهات الجديدة في هذه المناطق.

واضاف انه في الوقت الحاضر تنشط ثماني مراكز للابداع في المناطق الاقتصادية الحرة في ايران، وقد تم خلال هذه الفترة تأسيس اكثر من 680 وحدة انتاجية مبدعة واعدة من خلال تنفيذ السياسات الداعمة والمشجعة.

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