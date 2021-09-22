قائد سلاح البحر: الشعب الايراني لا يخشى الحظر والتهديد ابدا

نحن ملمون جيدا بالقوانين الدولية ونلتزم بها وقد ابحرنا في عرض البحار متلاطمة الامواج بسيطرة كاملة وانجزنا المهمة بنجاح.

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان الشعب الايراني لا يخشى الحظر والتهديد والتآمر ابدا.

وفي تصريحه الثلاثاء خلال مراسم تقديم القائد الجديد للمنطقة الاولى (امامت) التابعة للقوة البحرية، اعتبر الادميرال ايراني مجموعة القوات المسلحة بانها حاملة لرسالة قائد الثورة الاسلامية للجميع مؤكدا بان الشعب الايراني لا يخشى ابدا الحظر والتهديد والتآمر.

واشار قائد القوة البحرية الى انجاز مهمة المجموعة البحرية 75 بنجاح وقال: حينما عبرت هذه المجموعة البحرية راس الرجاء الصالح كان العدو يراقب تحركاتنا وكان يشعر بهلع شديد وقد انجز كوادرنا مهمتهم بحيث جعلوا العدو متخبطا.

واضاف: نحن ملمون جيدا بالقوانين الدولية ونلتزم بها وقد ابحرنا في عرض البحار متلاطمة الامواج بسيطرة كاملة وانجزنا المهمة بنجاح.