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وزير الخارجية: إيران مهتمة بتوسيع علاقاتها مع سويسرا

وفي نهاية اللقاء، شدد كاسيس على استعداد برن لتوسيع العلاقات وقال ان سويسرا مستعدة لأي نوع من التعاون لاستخدام أفضل وأكثر للقناة المالية السويسرية من أجل توفير السلع التي تريدها إيران.
رمز الخبر: ۵۷۴۱۹
تأريخ النشر: 22 September 2021

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في لقاء مع وزير الخارجية السويسري رغبة طهران بتوسيع العلاقات بين البلدين، وحضور واسع للشركات السويسرية في مشاريع إيران الاقتصادية والتنموية.

حسين أمير عبداللهيان التقى وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس مساء امس الثلاثاء على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة.

في معرض إلاشارة إلى العلاقات المستقرة والجيدة بين البلدين قال أمير عبداللهيان : نحرص على بناء علاقات طيبة وتطويرها أكثر من ذي قبل وأن نشهد تواجدا واسعا للشركات السويسرية في اقتصاد إيران وتنميتها، مشيرا الى ضرورة عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في القريب العاجل.

وتطرق عبد اللهيان الى مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن محادثات فيينا والاتفاق النووي، وقال: للأسف، لم يكن الأمريكيون ولن يكونوا صادقين في المحادثات النووية، وان ليس أمام واشنطن خيار سوى إعادة النظر بالكامل في نهجها وسلوكها، مضيفا انه من الضروري أن يظهر كل من الأمريكيين والأطراف الأوروبية المرونة اللازمة للمفاوضات المستقبلية لتحقيق نتائج ملموسة.

من جانبه قال وزير الخارجية السويسري، مستعرضا نتائج زيارته السابقة لطهران، إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات مع إيران ونسعى في الأشهر المقبلة الى ترتيب لقاءات مهمة مع زملائنا الايرانيين في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء، شدد كاسيس على استعداد برن لتوسيع العلاقات وقال ان سويسرا مستعدة لأي نوع من التعاون لاستخدام أفضل وأكثر للقناة المالية السويسرية من أجل توفير السلع التي تريدها إيران.

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