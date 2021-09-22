النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶مشاهدات
‍ پ

بن حبتور: ثورة 21 سبتمبر بشعاراتها وتضامنها مع فلسطين أزعجت العدو الإسرائيلي

وهنأ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي قاد الشعب والثورة في ظل ظروف استثنائية لم تمر بها البلاد من قبل، كما هنأ كل مقاتل بطل في كل الجبهات المنتشرة.
رمز الخبر: ۵۷۴۱۷
تأريخ النشر: 22 September 2021

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أن ثورة 21 سبتمبر بشعاراتها وتضامنها مع فلسطين أزعجت العدو الإسرائيلي، لافتاً أنها ثورة لم تعاد أحدا ولم تنتقم من أحد، وأن أبناء الشعب اليمني لا يمكن أن يقبلوا بالمشروع الأمريكي.

وفي كلمة له خلال مشاركته في المسيرة المركزية بالعاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، أوضح الدكتور بن حبتور أن الشعب اليمني العظيم وقف مع قائد المسيرة لأنه عبر عن مصالح الناس والبسطاء.

وخاطب من يقولون عن ثورة سبتمبر بأنها انقلاب بقوله: "لو لم تكن ثورة لما كان عدوان من 17 دولة على الشعب من أقصاه إلى أقصاه"، مضيفاً: "لو لم يكن ما حصل في 21 سبتمبر ثورة لما أغلق المطار وميناء الحديدة ونقلت وظائف البنك المركزي إلى عدن، ولما حوصر الشعب بأكمله".

وقال بن حبتور: "نعلن للعالم بأن الشعب الذي صمد 7 سنوات يستطيع أن يصمد سبع سنوات أخرى لمواجهة العدوان".

وأضاف: "نحن في حكومة الإنقاذ نحيي المجلس السياسي الأعلى ونحيي الرئيس مهدي المشاط الذي قاد هذه المرحلة العصيبة".

وهنأ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي قاد الشعب والثورة في ظل ظروف استثنائية لم تمر بها البلاد من قبل، كما هنأ كل مقاتل بطل في كل الجبهات المنتشرة.

وفيما خاطب بن حبتور المرتزقة قائلاً: "ألم يكفكم 7 سنوات من التسول في الرياض وأبوظبي وإسطنبول"، لافتاً إلى أن ثورة 21 سبتمبر لم تعاد أحدا ولم تنتقم من أحد وأن أبناء الشعب اليمني لا يمكن أن يقبلوا بالمشروع الأمريكي.

ونوه إلى أن شعبنا برغم كل الصبر والجهاد لا يزال صدره مفتوحاً من أجل الإخاء والتسامح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهزم شعب حافظ على مؤسسات الدولة والجيش وعمل على تحرير اليمن من أعداء الثورة وأعداء الإنسانية.

المصدر: المسيرة

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجرائم الأمريكية في العالم تصور عمق المأساة التي تهدد السلام الدولي
سياسات الإدارة الأمريكية الحالية هي استمرار لنهج ترامب في فرض العقوبات
إيران وألمانيا تستعرضان القضايا الثنائية والمستجدات المتصلة بالاتفاق النووي
المناطق الايرانية الحرة رائدة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل
قائد سلاح البحر: الشعب الايراني لا يخشى الحظر والتهديد ابدا
وزير الخارجية: إيران مهتمة بتوسيع علاقاتها مع سويسرا
الشعب الإيراني أفشل العقوبات.. أعداؤنا في سقوط وزوال
بن حبتور: ثورة 21 سبتمبر بشعاراتها وتضامنها مع فلسطين أزعجت العدو الإسرائيلي
المتحدث باسم الخارجية: استئناف مفاوضات فيينا خلال الاسابيع القليلة القادمة
الرئيس رئيسي: لا نثق بوعود الحكومة الامريكية
تحديات وفرص يواجهها أمن إسرائيل القومي
كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية
الرئيس السيسي: يظل الإرهاب ظاهرة تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ هدف الشعوب
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
معلومات عن مقتل قياديين عسكريين أمريكي وإسرائيلي لتورطهما باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
تقرير رصد القنوات العبرية 21-09-2021
أمير قطر: حل الأزمات مع إيران يأتي بالحوار ومواجهة المناخ من الاولويات
بالصورة: الحرس الثوري يعرض أحدث منجزاته من روبوتات غواصة إلى كاشف متفجرات
دعوة دولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة الآن" لتجنب كارثة مناخية
ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم
إحباط محاولة انقلابية نفذها ضباط من نظام البشير
السيسي: للتعامل مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود
مقتل قياديين اثنين في تنظيم حراس الدين في ضربة جوية أميركية في ريف إدلب
أردوغان: "البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة أنقرة المتصاعدة
غوتيريش يدعو الى إعادة أهداف التنمية المستدامة للمسار الصحيح
جونسون: محبط من فشل الزعماء بالوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ والعلاقات مع فرنسا راسخة
الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية
الليبراليون بزعامة جاستن ترودو نحو الفوز في الانتخابات التشريعية
استراحة المرتضى.. النقطة المركزية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة