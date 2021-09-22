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المتحدث باسم الخارجية: استئناف مفاوضات فيينا خلال الاسابيع القليلة القادمة

ان مفاوضات فيينا ستبدا من جديد خلال الاسابيع القليلة القادمة؛ مبينا انه تم احاطة مجموعة 4+1 الدولية بهذا الشأن.
رمز الخبر: ۵۷۴۱۶
تأريخ النشر: 22 September 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة": ان مفاوضات فيينا ستبدا من جديد خلال الاسابيع القليلة القادمة؛ مبينا انه تم احاطة مجموعة 4+1 الدولية بهذا الشأن.

واشار خطيب زاده في تصريح لارنا اليوم الثلاثاء، الى ان مفاوضات فيينا تشكل احدى القضايا الرئيسية خلال المباحثات الثنائية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "السيد جوزيف بوريل" و وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة 4+1.

لكن المتحدث باسم الخارجية، نوه في هذا التصريح ايضا بانه "لم يتم التنسيق مسبقا لأي اجتماع بين وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1، ولم يدرج ذلك على جدول اعمال (الوفد الايراني) الى نيويورك.

واضاف: على حد علمنا ليس جميع وزراء خارجية دول 4+1 متواجدين في نيويورك.

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