كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية بشكل سريع.

موقع تابناك الإخباري_وقال مون فى كلمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 في نيويورك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب استئناف الحوار بين بلاده وكوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.

وقال "عندما تعمل الكوريتان والدول المحيطة سويا ، سيحل السلام".

وأضاف مون أن "كوريا الجنوبية تقف مستعدة دائما للقاء كوريا الشمالية "بروح التعاون"، لكن كوريا الشمالية يجب أن تتكيف مع التغيرات في "عصر مجتمع" جديد.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، اليوم الثلاثاء، والتي تستمر لعدة أيام، وتتناول عدة ملفات في مقدمتها جائحة كورونا والمناخ.