النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۳مشاهدات
‍ پ
في ذكرى ثورة 21 سبتمبر..

المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني

بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط للشعب اليمني احتفالاته بمناسبة الذكرى السابعة لثورته المجيدة، مهنئا قائد الثورة والابطال المرابطين في جميع الجبهات".
رمز الخبر: ۵۷۴۱۰
تأريخ النشر: 22 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، أكد المشاط أن الاحتفالات بذكرى الثورة تتويج سنوي لنضالات شعب كريم قرر الخلاص من براثن الوصاية والهيمنة والارتهان".

أضاف: "ثورة 21 سبتمبر المجيدة وضعت نصب عينيها عزة اليمن ورفعته، ثورة كل ما فيها يمني، وكل ما فيها وطني".

وتابع: "ثورة 21 سبتمبر لم تولد في أقبية المخابرات الأجنبية ولا في دهاليز الأنظمة والسفارات، وإنما جاءت من أوساط الشعب وولدت من رحم معاناته".

وأكد أن "الثورة لم تكن نتاجا للحظة طيش أو نزوة عابرة أو عملا فائضا عن الحاجة وإنما كانت ضرورة وطنية وحاجة شعبية وإنسانية".

وقال المشاط: "قبل مجيء الثورة كانت رايات "القاعدة" ترفرف حتى في أجزاء من منطقة سعوان أي في قلب العاصمة، تماما كما هي الآن ترفرف في مأرب وعلى خنادق خصوم الثورة وعرباتهم".

وأكمل بالقول: "عمد النظام السابق إلى تفكيك الجيش وتحجيمه وتحويل مهامه من جيش وطني يدافع عن البلد ويحمي ترابه الى ما يشبه الشركات الأمنية التابعة لأدوات نفوذهم".

وإستطرد المشاط بالقول: "من فرط غباء خصوم الثورة أنهم لا يتوقفون عن عقد المقارنات بين معاناتنا المعيشية اليوم وبين معاناتنا بالأمس متناسين أن كل معاناتنا إنما هي من صنعهم، ونقول هنا لخصوم الثورة دولا وأدوات، عليكم أن تتذكروا بأنكم أنتم من تحاصرون بلادنا وتجوعون شعبنا".

وتوجه الى خصوم الثورة بالقول: "أنتم من تحاربون اليمن منذ قرابة 7 سنوات وتدمرون الاقتصاد والعملة الوطنية وتقصفون الأسواق والشركات والمزارع والمصانع والممتلكات".

*الثورة وجدت لتبقى وتستمر

تحدث رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط للشعب اليمني قائلا: "الثورة وشعبها وقيادتها شرفا ومجدا أنهم يقفون ضد العدوان والاحتلال ويدافعون عن بلدهم".

وأكد المشاط أن الثورة ماضية ومستمرة بإذن الله حتى تحقيق الاستقلال التام واسترداد كل حقوق الشعب كاملة غير منقوصة".

وخاطب اليمنيين بالقول: "ثورتكم المباركة تمثل اليوم الرافعة الوطنية لكل طموحات وآمال شعبكم ولقد أثبتت الأيام نقاءها وصفاءها وصلابتها وقوة وعيها".

وتابع: "لقد حاولت الثورة من أول يوم أن تصلح الوضع بطرق الحوار والسلمية فعفت عن خصومها وقدمت كل التطمينات".

وأكمل المشاط قائلا: "عبرت الثورة عن حكمة كبيرة في التعامل لكن كبر على خصومها الإصغاء لصوت العقل فقرروا وأدها بالقوة ليبدأ فصل جديد من فصول الثورة".

ولفت الى أن "الثورة أثبتت بكل ما تعنيه الكلمة بأنها وجدت لتبقى وتستمر، وهذا ما تقوله الإحداث والوقائع".

وقال: "يكفي أن ندرك طبيعة وحجم وتوقيت الحرب العدوانية لندرك قيمة وأهمية ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجرائم الأمريكية في العالم تصور عمق المأساة التي تهدد السلام الدولي
سياسات الإدارة الأمريكية الحالية هي استمرار لنهج ترامب في فرض العقوبات
إيران وألمانيا تستعرضان القضايا الثنائية والمستجدات المتصلة بالاتفاق النووي
المناطق الايرانية الحرة رائدة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل
قائد سلاح البحر: الشعب الايراني لا يخشى الحظر والتهديد ابدا
وزير الخارجية: إيران مهتمة بتوسيع علاقاتها مع سويسرا
الشعب الإيراني أفشل العقوبات.. أعداؤنا في سقوط وزوال
بن حبتور: ثورة 21 سبتمبر بشعاراتها وتضامنها مع فلسطين أزعجت العدو الإسرائيلي
المتحدث باسم الخارجية: استئناف مفاوضات فيينا خلال الاسابيع القليلة القادمة
الرئيس رئيسي: لا نثق بوعود الحكومة الامريكية
تحديات وفرص يواجهها أمن إسرائيل القومي
كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية
الرئيس السيسي: يظل الإرهاب ظاهرة تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ هدف الشعوب
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
معلومات عن مقتل قياديين عسكريين أمريكي وإسرائيلي لتورطهما باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
تقرير رصد القنوات العبرية 21-09-2021
أمير قطر: حل الأزمات مع إيران يأتي بالحوار ومواجهة المناخ من الاولويات
بالصورة: الحرس الثوري يعرض أحدث منجزاته من روبوتات غواصة إلى كاشف متفجرات
دعوة دولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة الآن" لتجنب كارثة مناخية
ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم
إحباط محاولة انقلابية نفذها ضباط من نظام البشير
السيسي: للتعامل مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود
مقتل قياديين اثنين في تنظيم حراس الدين في ضربة جوية أميركية في ريف إدلب
أردوغان: "البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة أنقرة المتصاعدة
غوتيريش يدعو الى إعادة أهداف التنمية المستدامة للمسار الصحيح
جونسون: محبط من فشل الزعماء بالوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ والعلاقات مع فرنسا راسخة
الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية
الليبراليون بزعامة جاستن ترودو نحو الفوز في الانتخابات التشريعية
استراحة المرتضى.. النقطة المركزية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة