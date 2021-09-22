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وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن قطع العلاقات مع المغرب كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل ارسال الرسالة المناسبة إلى حكومة البلد المجاور.
رمز الخبر: ۵۷۴۰۸
تأريخ النشر: 22 September 2021

وأضاف في حديثه مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الثلاثاء أنه كان يجب على الجزائر بعث هذه الرسالة بعد "أعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة".

ولفت إلى أن "الجزائر كانت صبورة بشكل غير عادي في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها، ولهذا أن مثل هذا القرار أرسل الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب، والذي يعني أنه لا يمكننا قبول المزيد من سلوك هذا البلد المجاور".

وأوضح أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يعتبر "طريقة حضارية لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر دون التسبب في ضرر، والذي يهدد بدفع البلدين إلى طريق غير مرغوب فيه".

كما أشار لعمامرة إلى أن الجزائر طلبت توضيحات من السلطات المغربية بشأن تصريحات ممثلها لدى الأمم المتحدة بشأن "استقلال منطقة القبائل" ولكن لم يتم تقديم أي تفسير من الجانب المغربي.

وتابع أنه " كان على الحكومة الجزائرية أن تتخذ قرارا سياديا في وضع من هذا النوع، لم يكن بإمكان دولتين أن تحافظا على العلاقات الدبلوماسية"، مؤكدا أنه "وضع غير طبيعي كان يجب أن ينتهي على أي حال".

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