النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

القوات المسلحة تعلن القبض على 21 ضابطاً شاركوا بالمحاولة الإنقلابية

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن بعض الضباط في الجيش حاولوا القيام بانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
رمز الخبر: ۵۷۴۰۶
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضح المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجه، أنه تمت السيطرة والقبض على المشاركين في المحاولة الإنقلابية، وهم 21 ضابط صف، وعدد من الجنود من الرتب الأخرى.

وشدد العميد أبو هاجه على أنه تمت استعادة جميع المواقع التي دخلها الإنقلابيون، وما زال البحث والتحري جارياً عن الباقين.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب، وقالت إنه تم اعتقال قياديين "في المؤامرة الفاشلة التي شارك فيها ضباط عسكريون ومدنيون ينتمون للنظام البائد".

وقالت مصادر عسكرية وحكومية رفيعة المستوى إن المحاولة شملت مجموعة من الضباط "أوقفوا على الفور" بعد أن "فشلوا" في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي.

وبدأ التلفزيون الرسمي، عقب إعلان فشل المحاولة، بث سلسلة من الأغاني الوطنية.

وأوضح مسؤولون سودانيون أن الإنقلابيون كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية
الرئيس السيسي: يظل الإرهاب ظاهرة تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ هدف الشعوب
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
أردوغان: أنقذنا كرامة الإنسانية بسوريا ولن نتحمل موجات هجرة جديدة
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
حماس تدين التعاون الأمني بين الامارات وكيان الاحتلال: مسلسل التطبيع يجب أن يتوقف
جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس السيسي للمشير طنطاوي
وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل
قيادة عمليات الفرات الاوسط في الحشد الشعبي تعلن عن خطط مواكبة الزيارة الاربعينية
استراحة المرتضى.. النقطة المركزية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة
رئيس البرازيل: يقلقنا مستقبل أفغانستان وسنمنح تأشيرات إنسانية للمسيحيين والنساء والأطفال
أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة وفق بروتوكول صحي خاص بكورونا
اليمنييون يحييون ذكرى ثورة 21 سبتمبر بمسيرات حاشدة في صنعاء والحديدة
وفاة المشير طنطناي.. أحد رموز مصر العسكرية
معلومات عن مقتل قياديين عسكريين أمريكي وإسرائيلي لتورطهما باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
تقرير رصد القنوات العبرية 21-09-2021
دعوة دولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة الآن" لتجنب كارثة مناخية
بالصورة: الحرس الثوري يعرض أحدث منجزاته من روبوتات غواصة إلى كاشف متفجرات
أمير قطر: حل الأزمات مع إيران يأتي بالحوار ومواجهة المناخ من الاولويات
السيسي: للتعامل مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود
مقتل قياديين اثنين في تنظيم حراس الدين في ضربة جوية أميركية في ريف إدلب
ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم
غوتيريش يدعو الى إعادة أهداف التنمية المستدامة للمسار الصحيح
جونسون: محبط من فشل الزعماء بالوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ والعلاقات مع فرنسا راسخة
الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية
طلاب مهنيون يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد في أول مشروعه من نوعه في البلاد
الليبراليون بزعامة جاستن ترودو نحو الفوز في الانتخابات التشريعية
حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100
رئيس وزراء بريطانيا يطالب مؤسس أمازون بسداد الضرائب المستحقة عليه