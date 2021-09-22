القوات المسلحة تعلن القبض على 21 ضابطاً شاركوا بالمحاولة الإنقلابية

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن بعض الضباط في الجيش حاولوا القيام بانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجه، أنه تمت السيطرة والقبض على المشاركين في المحاولة الإنقلابية، وهم 21 ضابط صف، وعدد من الجنود من الرتب الأخرى.

وشدد العميد أبو هاجه على أنه تمت استعادة جميع المواقع التي دخلها الإنقلابيون، وما زال البحث والتحري جارياً عن الباقين.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلاب، وقالت إنه تم اعتقال قياديين "في المؤامرة الفاشلة التي شارك فيها ضباط عسكريون ومدنيون ينتمون للنظام البائد".

وقالت مصادر عسكرية وحكومية رفيعة المستوى إن المحاولة شملت مجموعة من الضباط "أوقفوا على الفور" بعد أن "فشلوا" في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي.

وبدأ التلفزيون الرسمي، عقب إعلان فشل المحاولة، بث سلسلة من الأغاني الوطنية.

وأوضح مسؤولون سودانيون أن الإنقلابيون كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان.