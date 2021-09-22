لودريان يدعو شركاء بلاده الأوروبيين إلى التفكير مليا بالتحالفات بعد أزمة صفقة الغواصات

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نيويورك الاثنين بـ"عدم تشاور" الولايات المتّحدة مع بلاده في قضية الغوّاصات الأسترالية و"بردود أفعال تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى"، داعياً شركاء بلاده الأوروبيين إلى "التفكير مليّا" بالتحالفات. وقال إن الولايات المتحدة تحتاج أيضا أن تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها الأوروبيين.

موقع تابناك الإخباري_ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في نيويورك الاثنين بـ"عدم تشاور" الولايات المتّحدة مع بلاده في قضية الغوّاصات الأسترالية و"بردود أفعال تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى"، داعياً شركاء بلاده الأوروبيين إلى "التفكير مليّا" بالتحالفات. وقال إن الولايات المتحدة تحتاج أيضا أن تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها الأوروبيين.

وصرح لودريان خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة إنّ "الموضوع يتعلّق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء" وهذا الأمر "يستدعي من الأوروبيين التفكير مليّا" بالتحالفات.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى تقديم تفسيرات وإيضاحات إلى فرنسا عندما يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.