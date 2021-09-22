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جونسون اند جونسون: الجرعة المعززة تزيد الحماية من كوفيد-19 إلى 94%

قالت شركة جونسون اند جونسون يوم الثلاثاء إن إعطاء جرعة ثانية من لقاحها للوقاية من كوفيد-19 بعد نحو شهرين من الجرعة الأولى زاد من فاعلية اللقاح في مقاومة الإصابة المتوسطة إلى الشديدة من المرض إلى 94 % في الولايات المتحدة من 70 % بعد جرعة واحدة.
رمز الخبر: ۵۷۴۰۴
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وستساعد هذه البيانات الشركة في دعم طلبها من الهيئات التنظيمية الأمريكية إقرار جرعة معززة حتى مع تأكيدها على فعالية لقاحها ذي الجرعة الواحدة كوسيلة للحد من جائحة فيروس كورونا. ويضغط الرئيس جو بايدن من أجل إعطاء جرعات معززة في مواجهة تزايد الإصابات التي تستدعي دخول المستشفيات بسبب السلالة دلتا من فيروس كورونا.

وتتعرض شركة جونسون اند جونسون لضغوط من أجل تقديم دليل على فعالية إعطاء جرعة معززة. وهي شركة الأدوية الوحيدة التي لها لقاح لكورونا من جرعة واحدة معتمد في الولايات المتحدة. وقال بول ستوفيلز كبير المسؤولين العلميين في جونسون اند جونسون في بيان إن الشركة لديها الآن "دليل على أن إعطاء جرعة معززة يزيد الحماية أكثر من كوفيد-19".

وأوضحت الشركة أن الجرعة المعززة التي أُعطيت بعد شهرين من الجرعة الأولى زادت مستوى الأجسام المضادة بما بين أربعة وستة أضعاف. وأظهرت بيانات نُشرت الشهر الماضي أنه عندما أُعطيت الجرعة المعززة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى ارتفع مستوى الأجسام.

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