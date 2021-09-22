وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل

شارك ذوو الأسرى وفعاليات الخليل في وقفة اسناد وتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

موقع تابناك الإخباري_ونظم الوقفة، هيئة التنسيق الوطني بالشراكة مع نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجان أهالي الأسرى بالمحافظة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عين سارة وسط المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى المضربين عن الطعام من ابناء محافظة الخليل والبالغ عددهم عشرة اسرى وهم (جيفارا النمورة، والاخوين محمود وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وسالم زيدات، وفادي العمور، وحسام ربعي، واحمد عبد الرحمن ابو سل ومحمد خالد ابو سل، ومقداد القواسمة).

كما رفع المتظاهرون ايضا بالفعالية، لافتات كتب عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى.

وتحمّل اللافتات حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الاسرى كان ابرزها "افيقوا أيها العالم اسرانا في خطر" و"اسرانا البواسل ليسوا أرقام.. بل كرامة انسان ولا للاعتقال الاداري " و"معكم للحرية.. مي وملح" و"قانون حكومة الاحتلال تجميد أموال العلاج الطبي قرار اعدام للأسرى المرضى والجرحى ومخالف لاتفاقيات جنيف".