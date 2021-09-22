قيادة عمليات الفرات الاوسط في الحشد الشعبي تعلن عن خطط مواكبة الزيارة الاربعينية

عقدت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه خطط الحشد الشعبي لتأمين الحدود الفاصلة في المحافظات وفرز متطوعين من الحشد الشعبي من مختلف الافواج لتأمين سلامة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

موقع تابناك الإخباري_عقدت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه خطط الحشد الشعبي لتأمين الحدود الفاصلة في المحافظات وفرز متطوعين من الحشد الشعبي من مختلف الافواج لتأمين سلامة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وخلال المؤتمر، تم التطرق الى استنفار مديريات الحشد الشعبي، اضافة الى الجهود الفنية التي تم التركيز عليها، اضافة الى اللوجستية منها، لتقديم الخدمات للزوار، ولتفادي اي خلل امني خلال الزيارة الاربعينية، فضلا عن جهود مديرية الطبابة التي ستركز على الخدمات الطبية لتأمين سلامة الزوار، اضافة الى عمل مديرية الاعلام المكثف من خلال نقل رسائل ثورة الامام الحسيبن واهدافه للعالم بشمل مباشر، وتغطية هذه المسيرة السنوية العظيمة.