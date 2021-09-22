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استراحة المرتضى.. النقطة المركزية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة

تعد استراحة المرتضى النقطة المركزية والمحورية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة، على طريق (يا حسين) مقابل العمود (96).
رمز الخبر: ۵۷۴۰۰
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وما يميز هذه النقطة كأنها عتبة مصغرة، حيث يشارك في تقديم الخدمات للزائرين، ومن ضمن اقسامها المفرزة الطبية المتكاملة بالرعاية الطبية والعلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية وفرق الإخلاء الطارئ، كما يبرز عمل قسم المراقبة والاتصالات بتوفيره خدمات الاتصالات والانترنت المجانية وتصليح أجهزة الهاتف النقال مجانًا للزائرين.

من ناحية أخرى يبرز عمل مركز القرآن الكريم بافتتاحه مشروع المخيم العلوي القرآني للزائرين، ومركز المحسن التابع لقسم الإعلام لرعاية وخدمة الطفل الحسيني من خلال مشروع (جنة الأطفال)، اضافة الى العمل الميداني لفضائية وإذاعة العتبة العلوية المقدسة من خلال الكوادر الإعلامية الميدانية التي تعمل على إظهار مسير الزائرين وإجراء اللقاءات والتغطيات المباشرة ابتداء من محافظة البصرة حتى النجف الأشرف والختام في كربلاء المقدسة.

كما يبرز وبشكل مميز الجهود الكبيرة لقسم مضيف الزائرين، ومعمل نبع العتبة العلوية، في توفير مئات آلاف الوجبات الغذائية وملايين الأقداح من المياه الصالحة للشرب، يساندهم في هذا العمل (قسم الشؤون الخدمية، وقسم حفظ النظام، ) والأقسام المهنية الساندة كـأقسام ( الورش، والكهرباء، والشؤون الهندسية والفنية ، والصوتيات وصيانة المعدات الالكترونية، والآليات، وصيانة الآليات والمعدات التخصصية، والعاملين في مجمع الروضة الحيدرية الفكري والثقافي) وجميع الأقسام العاملة في العتبة المقدسة كان لها اللمسة والجهود الواضحة في إسناد الخدمات المقدمة للزائرين.

ونوه الشمري الى تضافر جهود منتسبي العتبة المقدسة لإقامة موكب خدمي للزائرين باسم موكب هيأة شباب مجمع قنبر السكني ليكون أحد المواكب الخدمية الساندة لتأمين الوجبات الغذائية للزائرين على طريق (يا حسين).

ويذكر ان لجنة إدارة العتبة العلوية المقدسة عملت على تشكيل لجنة عليا لإدارة الخدمات المقدمة للزائرين الوافدين لتقديم آيات العزاء للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام) بمناسبة ذكرى الأربعين، وعملت اللجنة على تحديد وتوفير العديد من مواقع الضيافة والإيواء والاستراحة للزائرين ابتداء من أول دخولهم الى النجف الأشرف مرورا بمركز المدينة المقدسة حتى الانطلاق الى قبلة الأحرار الإمام الحسين ( صلوات الله عليه ) في كربلاء المقدسة.


         

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