اليمنييون يحييون ذكرى ثورة 21 سبتمبر بمسيرات حاشدة في صنعاء والحديدة

خرجت بعد ظهر اليوم الثلاثاء مسيرة جماهيرية كبرى في مدينتي صناء والحديدة بمناسبة ذكرى ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.

موقع تابناك الإخباري_وحمل المشاركون الأعلام اليمنية وصورا للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي وصورا لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وشعارات الحرية المناهضة لسياسة الأمريكية المستبدة في المنطقة، ولافتات المناسبة ولافتات تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية وأناشيد وزوامل أشارت في مجملها إلى أن ثورة 21 من سبتمبر وضعت حدا للوصاية الخارجية على اليمن، مشيدة بدور القبائل اليمنية الحضاري المساند للثورة.

وتمكن اليمنيون عبر ثورة 21 سبتمبر الي تصدرها أنصار الله من إسقاط مشروع التفتيت في اليمن، وعطلت عملية الوصاية الإقليمية على اليمن عندما تم تجاوز المبادرة الخليجية التي أعادت انتاج النظام السابق بآلية إشرافية إقليمية ودولية مستدامة.

كما أسقطت ثورةُ 21 سبتمبر أيضاً، الوصاية الدولية على اليمن التي جاءت محمولة على قرارات مجلس الأمن والفصل السابع الذي كان الغرض منه حماية نظام المبادرة الخليجية ومعاقبة أية قوة سياسية تقوض هذا النظام.