النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۱مشاهدات
‍ پ

وفاة المشير طنطناي.. أحد رموز مصر العسكرية

نعت الرئاسة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.
رمز الخبر: ۵۷۳۹۶
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت الرئاسة في بيان "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي..". وجاء في البيان "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ينعى للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن".

ووصف البيان الرئاسي المشير الراحل بأنه "قائد ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر". كما نعاه الجيش، حيث نشر المتحدث باسم القوات المسلحة على مواقع التواصل بيانا جاء فيه "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.. والذي وافته المنية صباح اليوم".

ولد طنطاوي عام 1935 لأب مصري نوبي، وتخرج في الكلية الحربية 1956، ثم كلية القيادة والأركان.وكان طنطاوي وزيرا للدفاع منذ عام 1991، وتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وحصل طنطاوي على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956. وتخرج في كلية القيادة والأركان، عام 1971 فضلا عن الدورة 7 حرب، من كلية الحرب العليا، عام 1982. ورقي إلى رتبة مشير عام 1993.

شارك طنطاوي في معظم الحروب المصرية بدءا من حرب عام 1956 وما سمي بالادبيات المصرية بالعدوان الثلاثي، ثم حرب يونيو/حزيران عام 1967 ومعارك حرب الاستنزاف من عام 1967 إلى عام 1972 . وكان في حرب اكتوبر/تشرين الاول عام 1973 قائدا للكتيبة السادسة عشرة. كما شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991 رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة.

ونال طنطاوي عددا من الأنواط والأوسمة العسكرية بينها نوط الشجاعة العسكرية. وتقلد مناصب مختلفة في الجيش المصري، فكان رئيس فرع التنظيم، قسم العمليات، بالجيش الميداني، وعضو هيئة تدريس في الكلية العسكرية، وملحقا عسكريا في باكستان وأفغانستان، فضلا عن قائد الكتيبة السادسة في حرب أكتوبر/تشرين ومنصب قائد لواء مشاة آلي.

كما رأس عمليات - قيادة المشاة، ورأس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة وتولى قيادة فيلق مشاة وفيادة الحرس الجمهوري ورئاسة أركان، قوات المشاة.

وقاد المشير طنطاوي القوات البريّة وهي الأكبر بين أفرع الجيش المصري، ويبلغ عدد جنودها النظاميين 340 ألف جندي بالإضافة إلى 375 ألف احتياط، وتعد من أكبر القوات البرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وتعتمد في تسليحها على معدات غربية وشرقية، بالإضافة إلى صناعات مصرية من الذخائر والأسلحة.

وتولى طنطاوي رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011، وحكم 18 شهرا. وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس الراحل محمد مرسي في 12 أغسطس/آب 2012.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية
الرئيس السيسي: يظل الإرهاب ظاهرة تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ هدف الشعوب
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
أردوغان: أنقذنا كرامة الإنسانية بسوريا ولن نتحمل موجات هجرة جديدة
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
حماس تدين التعاون الأمني بين الامارات وكيان الاحتلال: مسلسل التطبيع يجب أن يتوقف
جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس السيسي للمشير طنطاوي
وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل
قيادة عمليات الفرات الاوسط في الحشد الشعبي تعلن عن خطط مواكبة الزيارة الاربعينية
استراحة المرتضى.. النقطة المركزية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة
رئيس البرازيل: يقلقنا مستقبل أفغانستان وسنمنح تأشيرات إنسانية للمسيحيين والنساء والأطفال
أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة وفق بروتوكول صحي خاص بكورونا
اليمنييون يحييون ذكرى ثورة 21 سبتمبر بمسيرات حاشدة في صنعاء والحديدة
وفاة المشير طنطناي.. أحد رموز مصر العسكرية
معلومات عن مقتل قياديين عسكريين أمريكي وإسرائيلي لتورطهما باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
تقرير رصد القنوات العبرية 21-09-2021
دعوة دولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة الآن" لتجنب كارثة مناخية
بالصورة: الحرس الثوري يعرض أحدث منجزاته من روبوتات غواصة إلى كاشف متفجرات
أمير قطر: حل الأزمات مع إيران يأتي بالحوار ومواجهة المناخ من الاولويات
السيسي: للتعامل مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود
مقتل قياديين اثنين في تنظيم حراس الدين في ضربة جوية أميركية في ريف إدلب
ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم
غوتيريش يدعو الى إعادة أهداف التنمية المستدامة للمسار الصحيح
جونسون: محبط من فشل الزعماء بالوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ والعلاقات مع فرنسا راسخة
الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية
طلاب مهنيون يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد في أول مشروعه من نوعه في البلاد
الليبراليون بزعامة جاستن ترودو نحو الفوز في الانتخابات التشريعية
حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100
رئيس وزراء بريطانيا يطالب مؤسس أمازون بسداد الضرائب المستحقة عليه