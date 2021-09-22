مسؤول أوروبي: المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أندري كوفاتشيف، إن المغرب شريك "بالغ الأهمية" للاتحاد الأوروبي.

موقع تابناك الإخباري_وعقب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الإثنين في الرباط، قال المسؤول الأوروبي إن "المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، ويتعين علينا تعزيز علاقاتنا بعد الانتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة التي جرت بالمملكة".

وأضاف النائب البلغاري في البرلمان الأوروبي، وهو أيضا مقرر المغرب داخل لجنتي الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب لكي يتمكن الطرفان من مواصلة تعزيز العلاقات الجيدة التي تربطهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتلك المتعلقة بالتجارة.

وأبرز كوفاتشيف أن "للمغرب أصدقاء كثر داخل البرلمان الأوروبي"، مشيرا إلى أن زيارته للرباط بحثت على وجه الخصوص سبل تعزيز الروابط المغربية الأوروبية وتحديد التحديات التي يتعين رفعها.

وأشاد كوفاتشيف بالسير الجيد للانتخابات التي جرت مؤخرا في البلاد، مبرزا في بيان له "الشفافية التي ميزت الانتخابات وجودة تنظيمها من قبل السلطات المغربية، رغم ظروف الجائحة".

وقال إن "هذه الانتخابات تظهر مرة أخرى مرونة المملكة في مواجهة الأزمة الصحية، فضلا عن نضج تجربتها الديمقراطية"، مؤكدا أنه "في منطقة غير مستقرة، من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم المغرب كشريك موثوق به ومستقر في المنطقة وفي إفريقيا".



