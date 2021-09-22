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أردوغان: "البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة أنقرة المتصاعدة

في كلمته بحفل افتتاح المبنى الجديد لـ"البيت التركي" بنيويورك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هذا المبنى يعكس قوة تركيا المتصاعدة.
رمز الخبر: ۵۷۳۹۲
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في مراسم افتتاح المبنى التركي، الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة، أمس الإثنين، بمشاركة أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش، إن المبنى الجديد لـ"البيت التركي" في نيويورك يعكس قوة تركيا المتصاعدة.

وأكد أردوغان أن "تركيا شيّدت صرحًا يعكس عظمتها وقوتها المتصاعدة". وأضاف: "مبنى البيت التركي سيكون انعكاسا لمكانة بلادنا في المجتمع الدولي وهي تتجه نحو مئوية تأسيس جمهوريتنا في 2023".

وأوضح الرئيس التركي، أن المبنى سيضم مقرات البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة، وقنصليتها العامة في نيويورك، إضافة إلى ممثلية جمهورية شمال قبرص التركية في نيويورك.

ولفت أردوغان إلى الأهمية الرمزية لموقع البيت التركي الذي يقع مقابل مقر الأمم المتحدة. وأشار أن تركيا تقدم دعما فاعلا لجهود إرساء الأمن والسلام الدوليين باعتبارها عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة.

وأعلن أن تركيا تواصل إيفاء مهامها في البعثات الدولية بنجاح، وتبذل جهودا حثيثة من أجل حل المشاكل العالمية على أساس تعددية الأطراف.

وأكد أن تركيا تدافع عن نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا ومتعدد الأقطاب والثقافات، وذلك عبر شعار "العام أكبر من خمسة" في إشارة إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن بلاده تلعب أدوارًا فاعلة على الساحة الدولية عبر سياساتها الخارجية المبادرة والإنسانية، وفتحت أبوابها أمام ملايين المهاجرين المظلومين، في إطار تنفيذ تعهداتها بالعمل من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلا.

وأردف: "البيت التركي هو رمز أيضا لإيماننا بالأمم المتحدة وتعددية الأطراف والعدالة والسلام". وشدد على أن هذا الصرح سيكون رمزا جديدا للثقل الدبلوماسي لتركيا التي تزداد نموا وتقدما وقوة، ورؤيتها.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمبنى "البيت التركي" متعدد الأغراض نحو 20 ألف متر مربع، وبطوابقه الـ35 يقف شاخصا مقابل مبنى الأمم المتحدة بارتفاع 171 مترا.

وفجر امس الإثنين، وصل الرئيس التركي الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها، اليوم الثلاثاء، في نيويورك.


         

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