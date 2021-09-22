أمير قطر: حل الأزمات مع إيران يأتي بالحوار ومواجهة المناخ من الاولويات

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن بيان قمة العلا التي عقدت في السعودية، في يناير/ كانون الأول الماضي، يمثل تجسيدا لحل الخلافات ويستند إلى الاحترام المتبادل.

موقع تابناك الإخباري_وشدد أمير قطر، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال الشيخ تميم بن حمد إن" التطورات في ليبيا تبعث على تفاؤل حذر"، مشددا على ضرورة السعي لإنجاح عقد الانتخابات المقبلة في ليبيا.

وعن الوضع في أفغانستان وصف أمير قطر، الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأنه" شكل منعطفا هاما في تاريخ هذا البلد".

وعن إيران أكد أن "حل الأزمات مع إيران لن يأتي إلا من خلال الحوار".

كما أكد أمير قطر أن "مواجهة تغير المناخ في مقدمة أولويات بلاده".

وكانت قد انطلقت في نيويورك اليوم اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة العديد من قادة وزعماء الدول، حيث تأتي فعاليات الجمعية هذا العام على وقع جائحة كورونا، وتزايدِ التوترات الأمنية في العالم.