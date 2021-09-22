أنهينا 20 عاما من الصراع في افغانستان ونعاني من تداعيات أزمة المناخ

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن بلاده أنهت 20 عاما من الصراع فى أفغانستان، وبذلك نبدأ عصرا جديدا من الدبلوماسية والاستثمار فى طرق جديدة، على حد تعبيره.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وستستخدم القوة عند الضرورة، مشددا على أن القوى النووية يجب أن تكون الخيار الأخير في التعامل.

وعن علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي أكد قائلا: "جددنا التزامنا مع الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي في العديد من القضايا التي تواجهنا حاليًا".

وعن انتشار فيروس كورونا شدد بايدن على أنه يجب التركيز على الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة كفيروس كورونا، والعمل بشكل وثيق مع كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وأوضح الرئيس الامريكي أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لمواجهة جائحة كورونا عالميًا وقدمت 500 مليون جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة.

وعن أزمة المناخ أشار إلى أن الولايات المتحدة تاعني من تداعيات الأزمات المناخية، وقال: "سنقدم مقترحات بناءة في مؤتمر باريس للمناخ المقبل".