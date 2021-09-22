الاضطرابات من أفغانستان إلى إثيوبيا إلى اليمن وغيرها أدت إلى إحباط جهود السلام

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76 والتي تستمر لعدة أيام وتتناول عدة ملفات في مقدمتها جائحة كورونا والمناخ.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نشجع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية على استئناف جهود السلام وعلينا أن نعطي دفعة لجهود السلام في أفغانستان وتقديم المساعدات ودعم المرأة هناك".

ولفت الى أن "الاضطرابات من أفغانستان إلى إثيوبيا إلى اليمن وغيرها من المناطق أدت إلى إحباط جهود السلام والنظام متعدد الأطراف يحتاج إلى تضافر الجهود في إدارة الموارد الطبيعية".

وأوضح أن "هناك استراتيجيات خطيرة تستهدف المهاجرين والمهمشين، وتغير المناخ تسبب في كوارث عالمية وانبعاثات الحرارة ستزداد بنسبة 16 % قبل عام 2030".

وأشار غوتيريش الى أن "أكثر من 90 % من الأفارقة ينتظرون الجرعة الأولى من لقاح كورونا بينما هناك وفرة منه في العديد من الدول، وكوفيد 19 كشف أكبر إجحاف في التاريخ مثل التباين في السلطة بين المرأة والرجل".

ودعا "جميع الأطراف في إثيوبيا إلى تهيئة الظروف لبدء حوار سياسي"، معتبرًا أنه "نحتاج لمزيد من الطموح في تمويل مواجهة التغير المناخي وعلى الدول تقديم 100 مليار دولار سنويا".