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مجلس النواب يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب اليبي عبد الله بليحق أن البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
رمز الخبر: ۵۷۳۸۶
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال بليحق في تصريح صحفي اليوم إنه "تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم الثلاثاء".

وكان بليحق أكد أن مجلس النواب قرر في جلسة أمس الاثنين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

وأضاف بليحق أن النواب اتفقوا على تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القـادم.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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