الجيش اللبناني يعلن القبض على خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي في طرابلس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، ألقت القبض على عدد من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي.

موقع تابناك الإخباري_وأضافت قيادة الجيش -في بيان- أن أفراد الخلية قاموا بشراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم.

وأوضحت أن الخلية بدأت نشاطها في شهر يونيو الماضي، ونفذت بالفعل عملية اغتيال معاون في منطقة المئتين بطرابلس بتاريخ 22 آب/ أغسطس الماضي، مؤكدة أن التحقيقات بدأت مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة وادي خالد في عكار شمال لبنان بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية من جهة، وبين مجموعات إرهابية كانت تعقد اجتماعا للتخطيط لعمل امني، من جهة أخرى.

وشهد المنطقة اشتباكات عنيفة بين القوة المشتركة لحماية الحدود البرية في الجيش اللبناني وإرهابيين تابعين لمجموعة التلاوي المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في وادي خالد في عكار إثر عملية دهم لأحد مخابئ الإرهابيين. واستخدم الإرهابيون قاذفات الصواريخ والاسلحة الحربية الخفيفة والثقيلة، وسمعت أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء منطقة وادي خالد.