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المالكي: نريد اعادة هيبة الدولة وهيبة الاجهزة الامنية وفرض القانون في البلاد

عبر رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي عن رغبته في اعادة هيبة الدولة وهيبة الاجهزة الامنية وفرض القانون في البلاد.
رمز الخبر: ۵۷۳۸۴
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_اكد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي سعيه لتحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة واعادة الهيبة للاجهزة الامنية.

وبين المالكي خلال حضوره المهرجان الإنتخابي الذي أقامته قبيلة بني حسن لمرشح دولة القانون ياسر المالكي في كربلاء، ان الحفاظ على امن البلاد مسؤولية الجميع من الحكومة والقوى السياسية والعشائر والمواطنين.

*شعار ائتلاف دولة القانون للمرحلة المقبلة هو دعم شريحة الفقراء والمناطق المحرومة

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على أن شعار إئتلاف دولة القانون للمرحلة المقبلة هو دعم شريحة الفقراء والمناطق المحرومة التي تفتقر إلى الخدمات من ماء وكهرباء.

وأشار المالكي الى ان الائتلاف يسعى إلى استكمال مشاريعه الخدمية السابقة في جميع المجالات فضلاً عن إعادة العمل بتفعيل المبادراتِ الزراعية والسكنية والتعليمية.

*المالكي يؤكد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الاصلح والاكفأ من بين المرشحين

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الاصلح والاكفأ من المرشحين.

وأشار المالكي الى أن الحكومة الحالية جاءت لتحقيق هدفين أساسيين هما اقامة انتخابات مبكرة وبسط هيبة الدولة.

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