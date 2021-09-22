النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶مشاهدات
‍ پ

حمدوك: لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة "لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو".
رمز الخبر: ۵۷۳۸۲
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال عبد الله حمدوك خلال جلسة مشتركة طارئة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير: "ستصدر قرارات عاجله حقيقية لتحصين الانتقال"، مشددا على أنه "يجب تعزيز الشراكة الحالية".

وأضاف: "سنسرع الخطي في إكمال هياكل السلطة الانتقالية".

كما أشار حمدوك إلى أن "محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق السودان".

وأكدت الحكومة السودانية الثلاثاء إحباط محاولة انقلاب نفذتها مجموعة من الضباط من "فلول النظام البائد"، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مشيرة الى توقيف منفذيها والسيطرة على الوضع.

وقال وزير الإعلام والثقافة حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني "تمت السيطرة فجر اليوم... على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط في القوات المسلحة من فلول النظام البائد"، مضيفا نطمئن أن "الأوضاع تحت السيطرة التامة"، و"تم القبض على قادة محاولة الانقلاب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية عن "محاولة انقلابية فاشلة" جرت صباح الثلاثاء في السودان، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.

وأفاد الإعلام الرسمي "هنالك محاولة انقلابية فاشلة. على الجماهير التصدي لها". وأكد مصدر حكومي رفيع أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا". كما ذكر الجيش السوداني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية “وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما”.

من جهته ذكر مصدر عسكري أنه "تم توقيف عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب" دون ان يحدد عددهم او الجهة التي ينتمون إليها. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أن الوضع تحت السيطرة. وكتب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "الأوضاع تحت السيطرة".

وكانت حركة المواطنين والسيارات عادية في وسط العاصمة الخرطوم حيث مقر قيادة الجيش، غير أن الجيش أغلق جسرا يربط الخرطوم بالمدينة التؤام لها ام درمان على الضفة الغربية لنهر النيل والتي تضم مقري الاذاعة والتلفزيون الرسميين.

وشوهدت دبابتين متوقفتين عند مدخل الجسر باتجاه أم درمان، وبثت الإذاعة الرسمية "راديو أم درمان" و"تلفزيون السودان" الرسمي أغاني وطنية.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تم تشكيلها عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على اثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور.

وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية
الرئيس السيسي: يظل الإرهاب ظاهرة تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ هدف الشعوب
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
أردوغان: أنقذنا كرامة الإنسانية بسوريا ولن نتحمل موجات هجرة جديدة
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
حماس تدين التعاون الأمني بين الامارات وكيان الاحتلال: مسلسل التطبيع يجب أن يتوقف
جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس السيسي للمشير طنطاوي
وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل
قيادة عمليات الفرات الاوسط في الحشد الشعبي تعلن عن خطط مواكبة الزيارة الاربعينية
استراحة المرتضى.. النقطة المركزية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة
رئيس البرازيل: يقلقنا مستقبل أفغانستان وسنمنح تأشيرات إنسانية للمسيحيين والنساء والأطفال
أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة وفق بروتوكول صحي خاص بكورونا
اليمنييون يحييون ذكرى ثورة 21 سبتمبر بمسيرات حاشدة في صنعاء والحديدة
وفاة المشير طنطناي.. أحد رموز مصر العسكرية
معلومات عن مقتل قياديين عسكريين أمريكي وإسرائيلي لتورطهما باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
تقرير رصد القنوات العبرية 21-09-2021
دعوة دولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة الآن" لتجنب كارثة مناخية
بالصورة: الحرس الثوري يعرض أحدث منجزاته من روبوتات غواصة إلى كاشف متفجرات
أمير قطر: حل الأزمات مع إيران يأتي بالحوار ومواجهة المناخ من الاولويات
السيسي: للتعامل مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود
مقتل قياديين اثنين في تنظيم حراس الدين في ضربة جوية أميركية في ريف إدلب
ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم
غوتيريش يدعو الى إعادة أهداف التنمية المستدامة للمسار الصحيح
جونسون: محبط من فشل الزعماء بالوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ والعلاقات مع فرنسا راسخة
الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية
طلاب مهنيون يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد في أول مشروعه من نوعه في البلاد
الليبراليون بزعامة جاستن ترودو نحو الفوز في الانتخابات التشريعية
حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100
رئيس وزراء بريطانيا يطالب مؤسس أمازون بسداد الضرائب المستحقة عليه