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طالبان تستكمل تعيين وزراء حكومتها التي تقتصر على عناصر وقيادات من الحركة

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي عقه اليوم الثلاثاء، أن الحركة استكملت تعيين عدة وزراء في الحكومة، وبذلك أتموا تشكيل حكومتهم التي تقتصر على عناصر وقيادات من الحركة.
رمز الخبر: ۵۷۳۸۱
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت طالبان الجزء الأول من حكومتها، بما في ذلك العديد من القادة التاريخيين للحركة في 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد ثلاثة أسابيع من توليها السلطة في البلاد.

وفي سياق متصل، أكد ذبيح الله مجاهد أن الحركة تملك الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان لكنها "تحتاج إلى الوقت".

وبعد شهر من عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، يشتكي العديد من الموظفين الحكوميين من أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل.

من جهة آخرى، أكدت طالبان الثلاثاء أنه سيُسمح قريبًا للفتيات بالعودة إلى المدارس. وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تعليقه على عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة "نضع اللمسات الأخيرة .. سيتم ذلك في أقرب وقت".

ويأتي الإعلان بعدما أمرت وزارة التعليم الاساتذة والطلبة الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية نهاية الأسبوع، من دون ذكر المدرّسات والطالبات.

وجاءت التعيينات الحكومية المعلن عنها، يوم الثلاثاء، على النحو التالي:
- نور الدين عزيزي (من ولاية بنجشير) وزيرًا للتجارة بالوكالة
- قلندر عباد وزيرًا للصحة العامة بالوكالة
- محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة
- عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة
- الملا محمد إبراهيم نائبًا لوزير الداخلية
- الملا عبد القيوم ذاكر نائبًا لوزير الدفاع
- مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه
- غلام غوس نائبًا لوزير إدارة الكوارث
- جول محمد وجول زارين كوشي نائبًا لوزير الحدود والقبائل
- عرسال خوروتي نائبًا لوزير اللاجئين
- لطف الله خيرخاه نائبًا لوزير التعليم العالي


         

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