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غوتيريش يدعو الى إعادة أهداف التنمية المستدامة للمسار الصحيح

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل. ودعا قادة دول العالم لدعم خطة تطعيم عالمية ضد "كورونا"، بما يشمل مضاعفة إنتاج اللقاح، وتطعيم نحو 70 في المئة من سكان العالم بحلول منتصف 2022.
رمز الخبر: ۵۷۳۷۷
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العالم يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل لكن أهداف التنمية المستدامة لا تزال توفر خارطة طريق للعودة إلى المسار الصحيح.

وأكد غوتيريش في كلمته خلال اجتماع دولي بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، أمس الاثنين، أن العالم يحتاج إلى إنهاء الجائحة.

ودعا الى الالتفاف حول خطة عالمية للقاحات تضاعف إنتاج اللقاح، للوصول إلى 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل من اجل المضي قدما نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العام.

وأضاف "أدعو العالم إلى التعبئة خلف خطة تطعيم عالمية تضاعف إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا، وتسفر عن تطعيم نحو 70 في المئة من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل".

وحذّر الأمين العام من أن "استجابة العالم للوباء كانت بطيئة للغاية، وغير متكافئة لأبعد الحدود".

وأردف: "نحتاج أيضًا إلى الشروع في أعمال التعافي الاقتصادي المستدام والعادل للجميع (في مرحلة ما بعد الوباء)؛ حتى نبقى على المسار الصحيح للقضاء على الفقر بحلول عام 2030".

وتابع: "يعني هذا وضع الناس فوق الأرباح، بما في ذلك من خلال الضرائب التصاعدية، وإنهاء التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والتدفقات المالية غير المشروعة، وإصلاح النظام المالي العالمي ، ومعالجة أزمة الديون".


         

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