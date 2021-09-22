رئيس وزراء بريطانيا يطالب مؤسس أمازون بسداد الضرائب المستحقة عليه

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومؤسس أمازون، المليادير جيف بيزوس، العديد من المواضيع المشتركة.

موقع تابناك الإخباري_استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، امس الاثنين في مقر اقامته في نيويورك، مؤسس أمازون، المليادير جيف بيزوس.

وتطرق الجانبان لعدد من المواضيع المشتركة، أهمها مشاركة بيزوس بدعم مالي لعدد من القضايا العالمية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن أنه سيطالب مؤسس أمازون، بدفع شركته الضرائب المستحقة عليها في بريطانيا، في تصريح صحفي قبيل وصوله لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيتشاور مع بيزوس بشأن مقدار الضريبة التي تدفعها أمازون في بريطانيا وعن سجل عملها، قال جونسون "إنه سيفعل ذلك بالتأكيد".

وأضاف جونسون أنه سيهنئه أيضًا على "مبادرته الضخمة لزراعة الغابات حول العالم بما أنه يخصص قدرًا هائلًا من الأموال من أجل هذه القضية".

وتأتي تصريحات جونسون في وقت يشكك فيه العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم في سجل الضرائب والعمالة الخاص بشركة التجارة الإلكترونية، وتواجه بعض الشركات العالمية مزاعم التهرب الضريبي في العديد من البلدان، إلا أنها تصر دائمًا أنها تسدد كل ما عليها.

ويعد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم حيث تقدر ثروته على قائمة أثرياء فوربس الآن بنحو 200.6 مليار دولار اعتبارًا من 20 أيلول/سبتمبر 2021.



