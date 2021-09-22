حفتر يدعو جنود الجيش الليبي للمشاركة في الانتخابات

دعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى ضرورة المشاركة في انتخابات 24 كانون الاول/ديسمبر المقبلة واختيار الأفضل.

موقع تابناك الإخباري_وأكد حفتر خلال كلمة له أمام أعضاء الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة، بمقر الكتيبة، أمس الإثنين، أحقيتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأضاف أن المرحلة القادمة سلمية والجيش لم يرفض السلم ويرحب بالانتخابات، وطالبهم بالمشاركة بإيجابية واختيار ذوي القدرة والكفاءة، لأنهم جنود ويجب أن يحرصوا على أمانة صوتهم.

كما طالب حفتر الضباط والجنوب بأن يكونوا دائما مطمئنين لأن النصر دائما حليفهم، كما دعاهم إلى الاستمرار في التدريبات والمحافظة على الانضباط، منبها إياهم بأنهم مستعدون للامتحان في أي وقت. وقال إنهم خرجوا "من أجل شعب كامل. إذا طلبنا الشعب فنحن في كل وقت جاهزون".

من جانبهم، أكد قادة الكتيبة 166 مشاة على جاهزيتها واستمرارها في التدريب والتطوير وحرصها على تأمين البلاد ومكافحة الإرهاب.