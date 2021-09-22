النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

حفتر يدعو جنود الجيش الليبي للمشاركة في الانتخابات

دعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى ضرورة المشاركة في انتخابات 24 كانون الاول/ديسمبر المقبلة واختيار الأفضل.
رمز الخبر: ۵۷۳۷۳
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد حفتر خلال كلمة له أمام أعضاء الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة، بمقر الكتيبة، أمس الإثنين، أحقيتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وأضاف أن المرحلة القادمة سلمية والجيش لم يرفض السلم ويرحب بالانتخابات، وطالبهم بالمشاركة بإيجابية واختيار ذوي القدرة والكفاءة، لأنهم جنود ويجب أن يحرصوا على أمانة صوتهم.

كما طالب حفتر الضباط والجنوب بأن يكونوا دائما مطمئنين لأن النصر دائما حليفهم، كما دعاهم إلى الاستمرار في التدريبات والمحافظة على الانضباط، منبها إياهم بأنهم مستعدون للامتحان في أي وقت. وقال إنهم خرجوا "من أجل شعب كامل. إذا طلبنا الشعب فنحن في كل وقت جاهزون".

من جانبهم، أكد قادة الكتيبة 166 مشاة على جاهزيتها واستمرارها في التدريب والتطوير وحرصها على تأمين البلاد ومكافحة الإرهاب.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات مع جارتها الشمالية
الرئيس السيسي: يظل الإرهاب ظاهرة تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ هدف الشعوب
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
أردوغان: أنقذنا كرامة الإنسانية بسوريا ولن نتحمل موجات هجرة جديدة
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
حماس تدين التعاون الأمني بين الامارات وكيان الاحتلال: مسلسل التطبيع يجب أن يتوقف
جنازة عسكرية بمشاركة الرئيس السيسي للمشير طنطاوي
وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل
قيادة عمليات الفرات الاوسط في الحشد الشعبي تعلن عن خطط مواكبة الزيارة الاربعينية
استراحة المرتضى.. النقطة المركزية لانطلاق الزائرين الى كربلاء المقدسة
رئيس البرازيل: يقلقنا مستقبل أفغانستان وسنمنح تأشيرات إنسانية للمسيحيين والنساء والأطفال
أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة وفق بروتوكول صحي خاص بكورونا
اليمنييون يحييون ذكرى ثورة 21 سبتمبر بمسيرات حاشدة في صنعاء والحديدة
وفاة المشير طنطناي.. أحد رموز مصر العسكرية
معلومات عن مقتل قياديين عسكريين أمريكي وإسرائيلي لتورطهما باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
تقرير رصد القنوات العبرية 21-09-2021
دعوة دولية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة الآن" لتجنب كارثة مناخية
بالصورة: الحرس الثوري يعرض أحدث منجزاته من روبوتات غواصة إلى كاشف متفجرات
أمير قطر: حل الأزمات مع إيران يأتي بالحوار ومواجهة المناخ من الاولويات
السيسي: للتعامل مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدمتها إقامة السدود
مقتل قياديين اثنين في تنظيم حراس الدين في ضربة جوية أميركية في ريف إدلب
ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم
غوتيريش يدعو الى إعادة أهداف التنمية المستدامة للمسار الصحيح
جونسون: محبط من فشل الزعماء بالوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ والعلاقات مع فرنسا راسخة
الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية
طلاب مهنيون يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد في أول مشروعه من نوعه في البلاد
الليبراليون بزعامة جاستن ترودو نحو الفوز في الانتخابات التشريعية
حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100
رئيس وزراء بريطانيا يطالب مؤسس أمازون بسداد الضرائب المستحقة عليه