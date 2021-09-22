مسيرة حاشدة في صعدة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر

خرجت صباح اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية كبرى في مدينة صعدة اليمنية، بمناسبة ذكرى ثورة الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر، وتلبية لدعوة قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

موقع تابناك الإخباري_وحمل المشاركون الأعلام اليمنية وصورًا للشهيد السيد حسين بدرالدين الحوثي وصورًا للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ولافتات تحمل شعارات تنادي بالحرية ومناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، وأخرى تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

ورددوا هتافات منها "واحد وعشرين سبتمبر.. ثورة ضد المستكبر"،"يا شعب اليمني المغوار.. ثورة حتى الانتصار"، "شعب العزة والإباء.. عمد ثورته بدماء"، "ثورتنا ثورة أحرار"، "ثورة ثورة باستمرار.. حتى يرحل الاستعمار"، "واصل يا شعبي واصل عن حقك لا تتنازل"،"يمن الحكمة والإيمان لن يخضع للأمريكان"،"الحرية الاستقلال.. حققنها للأجيال"، "سنحرر كل اليمن.. مهما كلف الثمن)".

وألقى محافظ صعدة محمد جابر عوض كلمة بارك فيها للسيد الحوثي وللشعب اليمني الذكرى السابعة لثورة ال21 من سبتمبر، مؤكدًا أن "الشعب اليمني مستمر في مواجهة العدوان حتى تحرير كامل التراب اليمني وحتى ينال اليمن حريته".

ودعا إلى "مواصلة التصدي للعدوان والنفير العام ودعم الجبهات بالرجال وإلى تجهيز قافلة "الشعور الأعظم" دعما للجبهات"، وبارك "الانتصارات العظيمة للجيش واللجان الشعبية في مأرب وبقية الجبهات"، كما حث على الاستمرار في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، داعيا "المخدوعين إلى العودة إلى حضن الوطن".

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية وأناشيد وزوامل أشارت في مجملها إلى أن ثورة 21 من سبتمبر وضعت حدًا للوصاية الخارجية على اليمن، مشيدة بدور القبائل اليمنية الحضاري المساند للثورة.

ولفتت إلى أن ثورة 21 من سبتمبر التي شارك فيها مختلف فئات الشعب "ثورة بيضاء لم تشهد نهبا ولا سلبا ولا انفلاتًا أمنيًا"، مؤكدة "الصمود والثبات في وجه العدوان السعودي الأمريكي حتى النصر".



