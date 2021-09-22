الحكومة تعلن السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام السابق

قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول، إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

موقع تابناك الإخباري_قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول، إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وأضاف بلول، خلال مؤتمر صحفي: "سيطرنا على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام البائد".

وتابع: "نطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم حالياً، بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في عملية الانقلاب.

ودعا كل قوى الثورة وشعبنا إلى "الانتباه لما تتعرض له البلاد".

وجدد تأكيد مؤسسات الحكم المدني على أنها "لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته".

وأوضح مسؤول السوداني أن مجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

وأغلقت دبابات الطريق نحو جسر أم درمان القديم بجوار البرلمان، وسط انتشار عسكري واسع، وحالة ترقب بين السودانيين.

يذكر ان عشيّة العاشر من نيسان/أبريل عام 2019، تمت إزاحة الرئيس السوداني عمر البشير من السلطة بواسطة الجيش السوداني عقب احتاجاجات شعبيّة طالبت برحيله. حينها أطاح الجيش بقيادة أحمد عوض بن عوف بالحكومة والبرلمان وأعلن حالة الطوارئ في البلاد وفترة انتقالية لاحقة.



