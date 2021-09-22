طلاب مهنيون يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد في أول مشروعه من نوعه في البلاد

تمكن ثلاثة طلاب في الكلية المهنية بولاية صحم في سلطنة عمان من ابتكار طابعة ثلاثية الأبعاد ضمن مشاريع التخرج في قسم الهندسة الإلكترونية بالكلية.

موقع تابناك الإخباري_وفريق العمل المكوّن من الطلاب عمران بن علي المعمري وبشار بن خليفة الهنداسي وعبد المجيد بن علي المحذوري، تمكن من العمل على المشروع الذي يعتبر أول مشروع من نوعه على مستوى الكليات المهنية في السلطنة.

وقال الطلاب إن الطابعة المبتكرة تعمل بجودة عالية تنافس الطابعات الموجودة في السوق، ومن الممكن استخدامها في عدة مجالات منها صناعات الأدوات الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وطباعة منتجات وعلامات تجارية إلى جانب إنتاج وصناعة الألعاب والمجسمات الصغيرة.

وأوضحوا أن الإرادة والطموح والعمل بتعاون وبروح الفريق الواحد، عوامل مكنتهم من إنجاز فكرة المشروع في فترة قصيرة.

من جانب آخر قال المدير المساعد بالكلية المهنية بصحم، عادل بن محمد العيسائي، إن تصنيع طابعة ثلاثية الأبعاد في قسم هندسة الإلكترونيات، كأول طابعة على مستوى الكليات المهنية في السلطنة، يؤكد على قدرة الشباب العماني وتمكّنهم في المضي قدما في مجال الابتكار.

وأضاف أن إدارة الكلية المهنية بصحم تعمل على دعم وتعزيز القدرات الابتكارية والإبداعية للخريجين "وقد تم اعتماد خطط تحفيزية وداعمة لإرساء بيئة أكاديمية وعلمية وابتكارية رائدة ومحفزة، تكون حاضنة لمشاريع طلابية مبتكرة وذات قيمة وقدرة تنافسية، لترسيخ أسس ومرتكزات الريادة والابتكار والبحث العلمي المواكبة لتطلعات رؤية عُمان 2040".