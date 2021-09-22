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مقتل قياديين اثنين في تنظيم حراس الدين في ضربة جوية أميركية في ريف إدلب

قتل قياديان اثنان في تنظيم حراس الدين التابع للقاعدة في غارة جوية استهدفت سيارتهما اليوم الإثنين، شرق مدينة إدلب شمال سوريا.
رمز الخبر: ۵۷۳۶۱
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_قتل قياديان اثنان في تنظيم حراس الدين التابع للقاعدة في غارة جوية استهدفت سيارتهما اليوم الإثنين، شرق مدينة إدلب شمال سوريا.

وقالت وسائل إعلام معارضة، إن طائرة مسيرة استهدفت سيارة على طريق إدلب-بنش يستقلها 3 أشخاص، ما أسفر عن مقتلهم على الفور.

وأضافت، أنه تم التعرف على هوية اثنين من القتلى أحدهم المدعو "أبو البراء التونسي" والذي يشغل منصب قيادي في تنظيم حراس الدين، والآخر يدعى "أبو حمزة اليمني" والذي يتولى منصب القائد العسكري للتنظيم، فيما بقيت هوية الشخص الثالث مجهولة جراء تفحم جثته بشكل كامل وغياب معالمها.

واعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن "القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربة جوية استهدفت فيها مسؤولا في تنظيم القاعدة شمال غرب سوريا".

ویتكون تنظیم حراس الدین من مقاتلین متشددین، أعلنوا عام 2016 إنشاء تنظیمهم الخاص محافظین على ولائهم لزعیم تنظيم القاعدة أیمن الظواهري.

ویقود حراس الدین مجلس شورى یغلب علیه مقاتلون من حملة الجنسیة الأردنیة ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز.

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