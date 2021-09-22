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ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم

وطبقا للتقرير الدولي الذي تحدث عن ميزان دعم الطاقة لعام 2020 فأن ايران تحتل المرتبة الاولى في دعم الطاقة على مستوى العالم.
رمز الخبر: ۵۷۳۵۲
تأريخ النشر: 21 September 2021

جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة ان مجموع الدعم لاسعار الغاز في دول العالم بلغ 35 مليار دولار، من بينها 12.2 مليار دولار اي 40 بالمئة من هذا المبلغ قدمته ايران كدعم لقطاع الغاز.

وطبقا للتقرير الدولي الذي تحدث عن ميزان دعم الطاقة لعام 2020 فأن ايران تحتل المرتبة الاولى في دعم الطاقة على مستوى العالم.

وخصصت ايران العام الماضي 5 مليار دولار لدعم اسعار النفط ، و12.5 مليار دولار لدعم الكهرباء ، و12.2 مليار دولار لدعم اسعار الغاز ، ليصل مجموع ماقدمته لدعم الطاقة 29.5 مليار دولار.

واشار التقرير الي انخفاض مستوى الدعم العالمي للطاقة عام 2020 بنسبة 40 بالمئة عن عام 2019 ليبلغ 181 مليار دولار وهو مايسجل اكبر انخفاض منذ عام 2007 .

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