ايران تتحمل 40% من دعم اسعار الغاز في العالم

وطبقا للتقرير الدولي الذي تحدث عن ميزان دعم الطاقة لعام 2020 فأن ايران تحتل المرتبة الاولى في دعم الطاقة على مستوى العالم.

جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة ان مجموع الدعم لاسعار الغاز في دول العالم بلغ 35 مليار دولار، من بينها 12.2 مليار دولار اي 40 بالمئة من هذا المبلغ قدمته ايران كدعم لقطاع الغاز.

وطبقا للتقرير الدولي الذي تحدث عن ميزان دعم الطاقة لعام 2020 فأن ايران تحتل المرتبة الاولى في دعم الطاقة على مستوى العالم.

وخصصت ايران العام الماضي 5 مليار دولار لدعم اسعار النفط ، و12.5 مليار دولار لدعم الكهرباء ، و12.2 مليار دولار لدعم اسعار الغاز ، ليصل مجموع ماقدمته لدعم الطاقة 29.5 مليار دولار.

واشار التقرير الي انخفاض مستوى الدعم العالمي للطاقة عام 2020 بنسبة 40 بالمئة عن عام 2019 ليبلغ 181 مليار دولار وهو مايسجل اكبر انخفاض منذ عام 2007 .