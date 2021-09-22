تجارة إيران مع دول اكو بلغت 5 مليارات دولار في خمسة اشهر

قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية ، أن تبادل إيران التجاري مع تسع دول أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) بلغ نحو ثمانية ملايين طن من البضائع بقيمة خمسة مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس).

واضاف روح الله لطيفي: منذ بداية العام الحالي وحتى شهر آب (أغسطس) الماضي، فقد تم تبادل 7 ملايين و944 ألف و322 طنا من البضائع بقيمة 4 مليارات و967 مليون و 319 ألف و849 دولارا بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي الاقليمي، حيث بلغت حصة الصادرات 6 ملايين و107 آلاف و311 طن بقيمة 2 مليار و953 مليون و303 ألاف و532 دولار فيما بلغت حصة واردات إيران من دول اكو، مليون و 837 ألف و11 طن من البضائع بقيمة 2 مليار و14 مليون و16 الف و 317 دولار .

وأضاف: أن تجارة إيران مع منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) سجلت نموا بنسبة 8 في المائة من حيث الوزن و 38 في المائة في القيمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وأشار لطيفي إلى زيادة صادرات ايران إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي بنسبة 22 بالمئة في الوزن و50 بالمئة في القيمة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت الواردات من هذه الدول بنسبة 20 بالمئة في الوزن وزادت بنسبة 22 بالمئة في القيمة.

ولفت لطيفي الى حجم صادرات ايران الى دول اكو، حيث جاءت تركيا بالمرتبة الاولى بقيمة مليار و106 ملايين دولار وافغانستان 855 مليون دولار وباكستان 421 مليون دولار واوزبكستان 174 مليون دولار واذربيجان 161 مليون دولار وتركمانستان 117 مليون دولار وكازاخستان 63 مليون وقرغيزيا 27 مليون دولار وطاجيكستان 9 ملايين دولار بالمراتب الثانية إلى التاسعة على التوالي.

وتضم دول منظمة التعاون الاقتصادي الاقليمي (اكو) 10 دول هي إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا وأذربيجان.

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية الإيرانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حسب آخر الإحصاءات الجمركية، 59 مليونا و 300 ألف طن بقيمة 34 مليار دولار، برصيد إيجابي قدره مليار دولار، وحصة الصادرات 45 مليونا و 500 ألف طن بقيمة 17 مليارا و 661 مليونا وحصة الواردات 13 مليونا و 800 ألف طن بقيمة 16 مليارا و 631 مليون دولار.