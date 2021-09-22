القطاع الصناعي الايراني سجل نموا بنسبة 6% خلال الربيع الماضي

وفي تحليله للوضع الصناعي الراهن داخل البلاد، لفت "نياركي" بأن الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي لهذا العام، تشير الى استمرار مسيرة النمو الاقتصادي في ايران.

قال نائب وزير الصناعة لشؤون الانتاج "مهدي صادقي نياركي" : ان القطاع الصناعي في ايران سجّل خلال موسم الربيع الماضي نموا بنسبة 6 في المئة.

وفي تحليله للوضع الصناعي الراهن داخل البلاد، لفت "نياركي" بأن الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي لهذا العام، تشير الى استمرار مسيرة النمو الاقتصادي في ايران.

واكد، ان الحكومة وتحديدا وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، تقوم من خلال رصدها المستديم لجودة الانتاج وتلبية مطالب المنتجين وتوفير مواد الخام لهم، تقوم بالحفاظ على ديمومة الازدهار داخل القطاع الصناعي الايراني.