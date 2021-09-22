بالصورة: الحرس الثوري يعرض أحدث منجزاته من روبوتات غواصة إلى كاشف متفجرات

جرت يوم الاثنين مراسم افتتاح معرض منجزات الحرس الثوري الاستراتيجية وازاحة الستار عن معدات فحص وإبطال مفعول القنابل برعاية القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي .

ویذکر أنه في هذه المراسم قامت دائرة الهندسة والدفاع المدني في الحرس الثوري بتسليم احدث منجزاتها في مجال كشف وفحص وإبطال مفعول القنابل والمواد المتفجرة، لقوات الحرس الثوري في المحافظات.

ومن ضمن المنجزات التي ازيح الستار عنها في هذا المعرض؛ روبوت "يونس" الغواص بمهمة رصد وفحص السطوح السفلى للسفن والابراج النفطية، جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، مدمر للقنابل وافخاخ التفجير "رعد 1" مع امكانية تدمير العبوات المتفجرة، كاشف المتفجرات من الجيلين 1 و 2 مع امكانية التحليل الميداني للمتفجرات والمخدرات، انواع روبوتات الكشف وإبطال مفعول المتفجرات.