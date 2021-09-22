رئيسي: سياستنا الخارجية ترتكز على تعزيز الاواصر مع دول الجوار

وبين رئيس الجمهورية وفقا لارنا" ان التاريخ يشهد بان الباطل مهما سعى وعزز من قدراته في ظاهر الامر، لكنه في نهاية المطاف زهوق في مقابل الحق الذي يصبح اكثر سموا في كل يوم.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله سيد ابراهيم رئيسي ان سياسة البلاد ترتكز على تعزيز الاواصر مع دول الجوار وبلدان المنطقة.

وقال اية الله رئيسي خلال استقباله اليوم الاثنين عدد من اسر الشهداء الابرار: لقد اتضح للدول المجاورة والصديقة، بان رؤيتنا لا تنحصر في الغرب، وانما وضعنا على سلّم اولويات سياستنا الخارجية تعزيز الاواصر مع الجيران وبلدان المنطقة.

واضاف: اننا لا نواجه اي قيود في سياق الاستفادة من تجارب الاخرين لخدمة المسيرة التنموية في البلاد مؤكدا لو اعتمدنا على طاقاتنا المحلية، عند ذلك نستطيع القيام بالكثير من الامور.

وبين رئيس الجمهورية وفقا لارنا" ان التاريخ يشهد بان الباطل مهما سعى وعزز من قدراته في ظاهر الامر، لكنه في نهاية المطاف زهوق في مقابل الحق الذي يصبح اكثر سموا في كل يوم.