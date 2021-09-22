اللواء صفوي: امريكا مرغمة بالفرار من سوريا

من ناحية أخرى، علي الامريكين الفرار من الخليج الفارسي وغرب آسيا". يجب ان يعلم الامريكان أن شعوب المنطقة ستطردهم من المنطقة.

قال المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية في الشؤون العسكرية، اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، " ليس بامكان الامريكان البقاء في سوريا ويجب عليهم الفرار منها ومن ناحية أخرى عليهم الفرار من الخليج الفارسي وغرب آسيا".

ویذکر ان اللواء سيد يحيى رحيم صفوي اشار في كلمة له اليوم الاثنين إلى فشل السياسات الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصعود إيران كقوة كبرى في المنطقة و قال: "إن الأمريكيين مرغمون بالرضوخ لقوة ايران العظمى والاستسلام لها والعودة إلى الاتفاق النووي، لأن إيران تتمتع بظروف أفضل في البيئة الوطنية والإقليمية، الامريكان كما هربوا من أفغانستان مرغمون بالهروب من سوريا قريبا.

واشار المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية في الشؤون العسكرية الى توقعاته خلال الاعوام الماضية بشان انسحاب امريكا من افغانستان وقال: "قلت قبل بضع سنوات إن الأمريكيين لا يمكنهم البقاء في أفغانستان ، والآن نعلم أنهم لا يستطيعون البقاء في سوريا وعليهم الفرار".

من ناحية أخرى، علي الامريكين الفرار من الخليج الفارسي وغرب آسيا". يجب ان يعلم الامريكان أن شعوب المنطقة ستطردهم من المنطقة.



ولفت اللواء صفوي إلى أن الأمريكيين يواجهون تحديات وتهديدات متبادلة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، وقال: إن إيران بصفتها أكبر قوة في غرب آسيا انضمت إلى منظمة شنغهاي للتعاون على أساس المصالح والتهديدات والعدو المشترك، بالطبع لدينا أيضًا مصالح مشتركة مع دول منظمة شنغهاي للتعاون.