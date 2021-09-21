حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100

نالت الحكومة اللبنانية الثقة مساء اليوم الإثنين، بعد جلسة مطولة لمجلس النواب اللبناني، ناقش خلالها البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي.

موقع تابناك الإخباري_وحظيت حكومة ميقاتي على ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوتا من اصل 100.

وعقدت الجلسة المسائية في قصر الأونيسكو في بيروت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وفي مستهل الجلسة، تعهد رئيس الحكومة بالخروج مما سماها الأقوال الكلاسيكية، والانطلاق نحو العمل الجاد، واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي فور نيل حكومته الثقة، من أجل الخروج باتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.

وكان مجلس الوزراء أقر الخميس الماضي البيان الوزاري للحكومة بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وقرر أن يكون شعارها "معا للإنقاذ".

وتشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الحالي حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا، بينهم سيدة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب.

وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان بعد تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت آثارها كافة القطاعات الطبية والتربوية وقطاعات المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران وغيرها.