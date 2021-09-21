النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ

حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100

نالت الحكومة اللبنانية الثقة مساء اليوم الإثنين، بعد جلسة مطولة لمجلس النواب اللبناني، ناقش خلالها البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي.
رمز الخبر: ۵۷۳۳۹
تأريخ النشر: 21 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وحظيت حكومة ميقاتي على ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوتا من اصل 100.

وعقدت الجلسة المسائية في قصر الأونيسكو في بيروت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وفي مستهل الجلسة، تعهد رئيس الحكومة بالخروج مما سماها الأقوال الكلاسيكية، والانطلاق نحو العمل الجاد، واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي فور نيل حكومته الثقة، من أجل الخروج باتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.

وكان مجلس الوزراء أقر الخميس الماضي البيان الوزاري للحكومة بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وقرر أن يكون شعارها "معا للإنقاذ".

وتشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الحالي حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا، بينهم سيدة واحدة، برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب.

وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان بعد تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت آثارها كافة القطاعات الطبية والتربوية وقطاعات المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران وغيرها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100
المشاط: المبعوث الأممي أداة للاستعمار.. وكل المفاجآت واردة ما دام العدوان والحصار مستمرين
اللجنة العليا لبناء المدارس تقرر سحب الاخيرة من المحافظات غير المهيِّئة للأراضي المناسبة
دخول محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة لمواجهة العجز المائي في العاصمة وتيبازة
مطبعة وارث التابعة للعتبة الحسينية.. رائدة في عالم الطباعة في العراق والمنطقة
إنقاذ ستة مهاجرين من قارب جانح قبالة السواحل الليبية
معرض سيلا الدولي التصديري ينطلق في دمشق بمشاركة 100 شركة وطنية وعربية وأجنبية
فصائل غزة تحتج على اتفاق الإطار بين الأونروا وأمريكا
المالكي: نؤكد على الوفاق السياسي لمواجهة الفساد والإرهاب والخدمات المعطلة
إعادة فتح المتاحف بعد إغلاق طويل بسبب قيود وباء كورونا
تفاصيل عملية السيطرة على مديرية مدغل وتطويق معسكر ماس من الجهة الجنوبية
فايزر وبيونتيك: بيانات تظهر أن لقاح كوفيد آمن ويوفر الحماية للأطفال
تفاقم أزمة الفقر في البلاد بعد توقف المساعدات وأغلب النشاط الإقتصادي
حملة توعية وفحوصات مجانية لزوار حديقة في الجزائر
بازار فلكلوري في اربيل لعرض المواهب الفنية والمصنعة يدوياً
لجنة دعم الصحفيين تقيم ورشة عمل في اليمن حول الأمن السيبراني
المغرب..انتخاب رؤساء مجالس جهوية جدد في مختلف جهات المملكة
مسيرة نقابية في غزة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال
وزير الخارجية الايراني يقوم بجولة افريقية قريبا
"داعش" يتبنى تفجيرات في جلال آباد شرق أفغانستان
الحرس الثوري يعرض منجزاته الاستراتيجية في مجال فحص وإبطال مفعول القنابل
وزير الخارجية يستعرض مع المبعوثين الأممي والأمريكي لليمن مساعي إنهاء الحرب
قائد عسكري ايراني: نرصد تحركات العدو يوميا
البطش: إمكانيات المقاومة بخير وإيران شريكة في انتصاراتنا
فشل الولايات المتحدة الذريع واحتضار السعودية الحالي هما نتيجة للمقاومة
رئيس المجلس السياسي في حزب الله: الوقود الايراني كسر الحصار الذي فرضته امريكا على لبنان
ناقلة الوقود الايرانية الثالثة تتجه نحو لبنان
مركز الهدهد: نجاح حزب الله بإدخال المازوت الايراني ضربة جديدة لمصداقية جيش الاحتلال
مطبعة وارث التابعة للعتبة الحسينية.. رائدة في عالم الطباعة في العراق والمنطقة
تحطّم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في تكساس ونقل الطيّارَين إلى المستشفى