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دخول محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة لمواجهة العجز المائي في العاصمة وتيبازة

تدخل محطة بوسماعيل في ولاية تيبازة الجزائرية لتحلية مياه البحر حيز الخدمة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب مسؤولين.
رمز الخبر: ۵۷۳۳۶
تأريخ النشر: 20 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتملك المحطة قدرة إنتاجية قدرها 10 الاف متر مكعب يوميا، وسيتم استلامها ضمن المخطط الذي وضعته وزارة الموارد المائية والأمن المائي لمواجهة العجز المائي في ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.

وبالإضافة إلى محطة بوسماعيل، تضمن المخطط إعادة تأهيل وتوسعة ثلاثة محطات أخرى لتحلية مياه البحر، هي محطة شاطئ النخيل التي سلمت في 19 الشهر الماضي، بطاقة تقدر ب 5000 متر مكعب يوميا، ومحطة عين البينان التي دخلت حيز الخدمة السبت الماضي بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، وكذا محطة زرالدة بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا (ينتظر دخولها حيز الخدمة نهاية أيلول/ سبتمبر).

وأوضح المسؤول في ذات السياق، أنه بعد تشغيل آخر محطة في البرنامج، سيستفيد ما يقارب 226 ألفا من سكان الجزائر العاصمة وتيبازة من مياه البحر المحلاة التي تنتجها هذه المحطات الأربع.

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دخول محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة لمواجهة العجز المائي في العاصمة وتيبازة
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